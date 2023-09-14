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В Украине зафиксировали землетрясение: где именно и какой магнитудой
В четверг, 14 сентября, в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. По классификации он относится к неощутимым.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
"14 сентября 2023 в 11:52:57 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области магнитудой 2,0. Эпицентр землетрясения находился в 6 км к востоку от города Виноградов на глубине 5 км", - подчеркивают в ведомстве.
Там добавляют, что по классификации землетрясение относится к неощутимым.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Данное землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины", - подчеркивают в Главном центре специального контроля.
Сообщается, что последнее землетрясение из Закарпатской области было зарегистрировано 15 августа 2023 с магнитудой 2,2 по шкале Рихтера.
"Результаты обработки данных предоставлены в центральные органы государственной власти, международные сейсмологические центры и другие потребители информации", - отметили в ведомстве.
Напомним, 26 мая 2023 в 21:38:49 по киевскому времени в Украине произошло землетрясение магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Решитиловском районе Полтавской области.
Источник фото: ua.depositphotos.com