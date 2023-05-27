В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5: где его почувствовали

26 мая 2023 в 21:38:49 по киевскому времени в Украине произошло землетрясение магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Решитиловском районе Полтавской области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений.

Отмечается, что по классификации зафиксированное землетрясение относится к "чуть-чуть ощутимым".

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

"Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе Полтавской области к западу от города Полтава, на глубине 7 км", - сообщили в ведомстве.

Там добавляют, что подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 14 января 2023 с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 с магнитудой 3,4.

Напомним, 5 апреля землетрясение было зафиксировано в Закарпатской области и магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).