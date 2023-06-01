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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских ракет уничтожили в небе над Киевом
В ночь 1 июня российские оккупационные войска снова атаковали Киев крылатыми ракетами типа "Искандер". Защитники украинского неба уничтожили все воздушные цели.
Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.
Ракеты были выпущены из Брянской области России.
Воздушные силы уничтожили семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К".Подписывайтесь на наш Telegram канал
К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы.
В Деснянском районе столицы останки упали на детскую поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом, в результате чего 3 человека погибли. Самое страшное, что среди погибших один ребенок. Также 10 человек травмированы, среди них – один ребенок.
Напомним, ночью 30 мая российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/13". Почти все дроны были сбиты на подступах к столице и Киеву.
Тогда с севера и юга зафиксированы пуски 31 беспилотника. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 29 ударных БПЛА.