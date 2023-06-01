В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских ракет уничтожили в небе над Киевом

В ночь 1 июня российские оккупационные войска снова атаковали Киев крылатыми ракетами типа "Искандер". Защитники украинского неба уничтожили все воздушные цели.

Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

Ракеты были выпущены из Брянской области России.

Воздушные силы уничтожили семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К".

К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы.

В Деснянском районе столицы останки упали на детскую поликлинику и на прилегающий многоэтажный дом, в результате чего 3 человека погибли. Самое страшное, что среди погибших один ребенок. Также 10 человек травмированы, среди них – один ребенок.

Напомним, ночью 30 мая российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/13". Почти все дроны были сбиты на подступах к столице и Киеву.

Тогда с севера и юга зафиксированы пуски 31 беспилотника. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 29 ударных БПЛА.