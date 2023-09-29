В Харьковской области на взрывном устройстве подорвался трактор

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, по городу Купянск враг нанес удар ракетой "Гром Е-1", в результате чего был поврежден инфраструктурный объект.

Также в результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары.

Кроме того, в селе Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом.

Как сообщил Синегубов, вблизи села Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ-82.

"Двое мужчин 31 и 68 лет, которые были в тракторе, получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметил глава области.

Он добавил, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 2,9 га территории и обезвредили 72 взрывоопасных предмета.

Напомним, накануне по селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. А по селу Кругляковка Купянского района оккупанты ударили ракетой "Гром Е-1".