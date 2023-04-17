В Харьковской области российские обстрелы вызвали пожары в частных домах

За прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжали обстреливать мирное население пограничных и прифронтовых городов и сел Харьковщины.

Под вражеским огнем оказались населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов, сообщил глава области Олег Синегубов.

В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов, произошли пожары.

В с. Куриловка Купянского района минометным обстрелом был поврежден дом, еще один – в селе Первомайское Изюмского района.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Синегубов.

Кроме того, россияне в течение суток 16 апреля 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.