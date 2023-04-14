В Харьковской области российские оккупанты ранили четырех человек

За прошедшие сутки 13 марта российские войска обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Под огонь из "Градов" попало село Кучеривка Купянского района, там повреждено предприятие, произошел пожар, сообщил глава области Олег Синегубов.

В результате обстрелов трое мужчин 50-ти, 51-го и 23-х лет были ранены. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В пгт Двуречная Купянского района был ранен 47-летний волонтер, помогавший осуществлять эвакуацию населения. Его госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь.

Синегубов отметил, что в области остается высокой минной опасности.

Вчера возле с. Лукьянцы Харьковского района на неизвестном взрывном предмете взорвался тракторист. 28-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. Пиротехники ГСЧС в течение суток обезврежены 132 взрывоопасных предмета.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки Россия нанесла 19 авиационных ударов, совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали среди гражданского населения. На бахмутском направлении оккупационные русские войска продолжают наступать, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел.