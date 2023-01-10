В Херсоне снаряд прилетел во двор многоквартирного дома: на месте попадания образовалась воронка

10 января войска страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, на месте попадания образовалась воронка. Ранения получил местный житель.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры", - отметил Тимошенко.

По его словам, ранен местный житель.

Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома.

На месте прилета образовалась вырва, которая сразу наполнилась водой. Вероятно повреждены сети.

Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа.

В доме разрушены балконы и вылетели окна.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские оккупационные войска ночью 9 января обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Областной центр россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города.