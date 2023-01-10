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В Херсоне снаряд прилетел во двор многоквартирного дома: на месте попадания образовалась воронка
10 января войска страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, на месте попадания образовалась воронка. Ранения получил местный житель.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры", - отметил Тимошенко.
По его словам, ранен местный житель.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома.
На месте прилета образовалась вырва, которая сразу наполнилась водой. Вероятно повреждены сети.
Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа.
В доме разрушены балконы и вылетели окна.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, российские оккупационные войска ночью 9 января обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Областной центр россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города.