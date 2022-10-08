В Херсонской области терроборона уничтожила специальный броневик "кадыровцев"

Бойцы территориальной обороны уничтожили специальный броневик З-СТС военных формирований руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Региональное управление сил территориальной обороны "Юг".

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"Специальный броневик "кадыровцев" "поджарили" в Херсонской области. Как видим, первая встреча с украинскими воинами закончилась для автомобиля плачевно", - сказано в сообщении.

Первые С-СТС были показаны 9 мая 2022 на параде в Грозном. Уже в июне Кадыров сообщил о поступлении первой партии из 20 машин. В сентябре появилась информация, что несколько машин получили также батальоны из Татарстана "Алга" и "Тимер".

Всего же, по данным российских СМИ, был подписан контракт на изготовление 400 бронемашин С-СТС.

"Секрет быстрой разработки С-СТС достаточно прост: на готовое шасси от серийного грузовика "КамАЗ-5350" россияне установили бронекорпус с элементами от некоторых других серийных броненосцев. Утверждается, что броневик имеет противоминную защиту и способен выдержать подрыв 6 кг тротила"., – говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 октября военные из Херсонской зенитной ракетной бригады в Николаевской области сбили иранский дрон-камикадзе "Shahed-136".