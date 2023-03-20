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В Запорожской области россияне обстреляли семнадцать населенных пунктов

Запорожье, обстрелы
ВСУ сдерживают врага. Фото: Генштаб

В Запорожской области враг 114 раз ударил по позициям украинских защитников, применяя танки и реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения, но ВСУ держат позиции.

За сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Красное, Степное, Железнодорожное, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Волшебное, Белогорье, Преображенка, Полтавка, сообщает Запорожская областная военная администрация.

В результате обстрелов были повреждены три жилых дома. Информация о пострадавших отсутствует. Россияне пытаются вынудить местных жителей получить гражданство РФ.

В населенном пункте Азовское оккупанты психологически давят на население, устраивают унизительные проверки и задерживают людей, не имеющих паспортов России.

Напомним, на оккупированной территории Херсонской области россияне угрожают местным жителям арестами, из-за их отказа получать паспорта Российской Федерации.