В Запорожской области россияне обстреляли семнадцать населенных пунктов

В Запорожской области враг 114 раз ударил по позициям украинских защитников, применяя танки и реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения, но ВСУ держат позиции.

За сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Красное, Степное, Железнодорожное, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Волшебное, Белогорье, Преображенка, Полтавка, сообщает Запорожская областная военная администрация.

В результате обстрелов были повреждены три жилых дома. Информация о пострадавших отсутствует. Россияне пытаются вынудить местных жителей получить гражданство РФ.

В населенном пункте Азовское оккупанты психологически давят на население, устраивают унизительные проверки и задерживают людей, не имеющих паспортов России.

Напомним, на оккупированной территории Херсонской области россияне угрожают местным жителям арестами, из-за их отказа получать паспорта Российской Федерации.