Из-за отсутствия паспортов РФ оккупанты угрожают заключением жителям Херсонщины - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что на оккупированной территории Херсонской области россияне угрожают местным жителям арестами из-за их отказа получать паспорта Российской Федерации. Об этом говорится в его утренней сводке.

"На блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов", - говорится в сообщении Генштаба.

Также оккупанты решили отбирать и "национализировать" жилье тех жителей, которые покинули оккупированные территории.

По данным украинских военных, жилье украинцев, вынужденно покинувших населенный пункт, хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.