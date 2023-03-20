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Из-за отсутствия паспортов РФ оккупанты угрожают заключением жителям Херсонщины - Генштаб ВСУ

Россия, паспорт, оккупанты
Оккупанты угрожают местному населению арестом в случае отсутствия российских паспортов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что на оккупированной территории Херсонской области россияне угрожают местным жителям арестами из-за их отказа получать паспорта Российской Федерации. Об этом говорится в его утренней сводке.

"На блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов", - говорится в сообщении Генштаба.

Также оккупанты решили отбирать и "национализировать" жилье тех жителей, которые покинули оккупированные территории.

По данным украинских военных, жилье украинцев, вынужденно покинувших населенный пункт, хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.