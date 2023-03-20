Через відсутність паспортів РФ окупанти погрожують ув'язненням мешканцям Херсонщини - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що на окупованій території Херсонської області росіяни погрожують місцевим жителям арештами, через їхню відмову отримувати паспорти Російської Федерації. Про це йдеться у його ранковому зведенні.

"На блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також окупанти вирішили відбирати та "націоналізувати" житло тих мешканців, які покинули окуповані території.

За даними українських військових, житло українців, які вимушено залишили населений пункт, хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.