Российские войска ударили по прифронтовому селу возле Запорожья: трое погибших

Три человека погибли и двое были ранены в результате российского обстрела села Каменское Васильевской общины 19 марта. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Отмечается, что удар по жилому дому был произведен из реактивной системы залпового огня "Град". Раненым оказывается помощь. Других подробностей или фото последствий происшествия не приводится.

"Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев. Подумайте о своей безопасности и покидайте опасные территории!" – добавили в ОВА.

Напомним также, что на этой неделе в Каменском в результате обстрела получил осколочное ранение ноги 53-летний мужчина. Обстреливались и территории Кушугумской и Камышевахской общины: в частности, в последней осколочное ранение получила 80-летняя жительница села Заречное.

Отметим, что власти Запорожской области ныне рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов при существенном увеличении обстрелов.