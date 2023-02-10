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В Запорожье зафиксировано 17 вражеских прилетов за час
Российские оккупанты ночью 10 февраля нанесли ракетные удары по Запорожью. В городе зафиксировано 17 прилетов. Это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Целью врага были объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
"Путинские ублюдки устроили Запорожье массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов - это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения", - отметил он.
По его словам, оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Это все, на что способна эта армия мразот - обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", - отметил Куртев.
Отметим, российские оккупационные войска вечером 27 январяударили по Запорожью. Враг атаковал несколько объектов инфраструктуры.