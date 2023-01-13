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Вблизи Беларуси СБУ отработала задержание вражеской ВРГ на энергообъекте (ВИДЕО)

Вблизи Беларуси СБУ отработала задержание вражеской ВРГ на энергообъекте (ВИДЕО)

Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области. В течение них Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По замыслу тренировок одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, "злоумышленники" пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с врагом.

Таким образом, "диверсанты" хотели переустроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.

Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу.

Отмечается, что тактико-специальные мероприятия проводились в условиях максимально приближенных к реальным.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины", - сообщили в СБУ.

Отметим, для обороны на севере Украины, а именно в Ровенской области, строят инженерные и фортификационные сооружения. К работе приобщаются местные жители на добровольной основе.