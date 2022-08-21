ВМС уничтожили морскую дрейфующую мину в Одесской области

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили дрейфующую мину в Черном море возле Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

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"В Одесской области силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 21 августа в акватории Черного моря находятся 5 российских кораблей-носителей крылатых ракет “Калибр”.