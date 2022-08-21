- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
ВМС уничтожили морскую дрейфующую мину в Одесской области
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили дрейфующую мину в Черном море возле Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"В Одесской области силами обороны Украины была обнаружена очередная морская дрейфующая мина. Опасная находка была оперативно ликвидирована специальным подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на 21 августа в акватории Черного моря находятся 5 российских кораблей-носителей крылатых ракет “Калибр”.