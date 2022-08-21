В Черном море находится пять российских кораблей-носителей ракет "Калибр", - ВМС Украины

По состоянию на 21 августа в акватории Черного моря находятся 5 российских кораблей-носителей крылатых ракет “Калибр”. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ

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"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 36 ракет. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров. В Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "калибр", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

- в Азовское море – 38 судов, из них 9 судов двигалось из пролива Босфор;

- в Черное море – 33 судов, из них 11 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;

В сообщении отмечается, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что Россия попытается уничтожить противокорабельные ракеты Украины чтобы в полной мере задействовать флот.