У Чорному морі перебуває п'ять російських кораблів-носіїв ракет "Калібр", - ВМС України

Станом на 21 серпня в акваторії Чорного моря перебувають 5 російських кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ

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"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 36 ракет. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів. У Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "калібр", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, на добу, на користь Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

- в Азовське море – 38 суден, їх 9 суден рухалося з протоки Босфор;

- у Чорне море – 33 судів, їх 11 судів продовжило рух у напрямі протоки Босфор;

У повідомленні наголошується, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), крім системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що Росія спробує знищити протикорабельні ракети України, щоб повною мірою задіяти флот.