РФ постарается уничтожить противокарабельные ракеты Украины, чтобы задействовать флот - британская разведка

Антикорабельные ракеты Harpoon значительно подорвали общий план вторжения страны-агрессора РФ, поскольку Россия не может захватить морским десантом Одессу.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В ведомстве подчеркивают, что Россия будет и дальше уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины.

Но все попытки страны-агрессора остаются безуспешными, а Черноморский флот находится под постоянной угрозой.

Британская разведка напоминает, что 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в Одесский порт .

"Минобороны России заявило, что нанесло удар по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Однако нет никаких фактов, что такие цели находились в месте попадания ракет", - отмечают в ведомстве.

В разведке Британии убеждены, что Россия и дальше будет пытаться уничтожить противокарабельные ракеты, ограничивающие эффективность ее Черноморского флота.

"Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что российские процессы отбора целей, вероятно, подвергаются регулярному подрыву из-за устаревших данных разведки и плохого планирования.

Ранее в разведке Британии сообщили, что российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой, усилить ли наступление на востоке или усиливать оборону на юге Украины.