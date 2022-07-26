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РФ намагатиметься знищити протикарабельні ракети України, щоб задіяти флот - британська розвідка
Антикорабельні ракети Harpoon значно підірвали загальний план вторгнення країни-агресора РФ, оскільки Росія не може морським десантом захопити Одесу.
Про це свідчать дані британської розвідки.
У відомстві наголошують, що Росія буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України.
Але всі спроби країни-агресора залишаються безуспішними, а Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Британська розвідка нагадує, що 24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в Одеський порт.
"Міноборони Росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак немає жодних фактів, що такі цілі знаходилися в місці попадання ракет", - зазначають у відомстві.
У розвідці Британії переконані, що Росія й надалі намагатиметься знищити протикарабельні ракети, які обмежують ефективність її Чорноморського флоту.
"Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - йдеться у повідомленні.
У відомстві підкреслюють, що російські процеси відбору цілей, ймовірно, зазнають регулярного підриву через застарілі дані розвідки та погане планування.
Раніше у розвідці Британії повідомили, що російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи посилювати оборону на півдні України.