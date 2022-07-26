РФ намагатиметься знищити протикарабельні ракети України, щоб задіяти флот - британська розвідка

Антикорабельні ракети Harpoon значно підірвали загальний план вторгнення країни-агресора РФ, оскільки Росія не може морським десантом захопити Одесу.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відомстві наголошують, що Росія буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України.

Але всі спроби країни-агресора залишаються безуспішними, а Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.

Британська розвідка нагадує, що 24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в Одеський порт.

"Міноборони Росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак немає жодних фактів, що такі цілі знаходилися в місці попадання ракет", - зазначають у відомстві.

У розвідці Британії переконані, що Росія й надалі намагатиметься знищити протикарабельні ракети, які обмежують ефективність її Чорноморського флоту.

"Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що російські процеси відбору цілей, ймовірно, зазнають регулярного підриву через застарілі дані розвідки та погане планування.

Раніше у розвідці Британії повідомили, що російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи посилювати оборону на півдні України.