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Армія РФ стикнулася з дилемою: наступати на сході або посилювати оборону на півдні України, - розвідка Британії
На Донбасі та на Херсонському напрямку тривають "безрезультатні бої". Російські командири "продовжують стикатися з дилемою": або забезпечити наступ на сході, або посилювати оборону на півдні України.
Про це свідчать дані британської розвідки.
Зазначається, що окрім кадрових проблем, Росія, ймовірно, "продовжує докладати зусиль з евакуації та ремонту тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні".
Повідомляється, що 18 липня за 10 кілометрів від кордону з Україною, біля Барвінка Бєлгородської області РФ, було виявлено російську базу з ремонту військової техніки, на якій було розміщено не менше 300 пошкоджених машин, включаючи танки, бронетранспортери та вантажівки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні бої. Російські командири продовжують стикатися з дилемою, чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході" - повідомили у розвідці Британії.
Раніше у розвідці Британії повідомляли, що Росія не "розширила" своїх цілей у війні на території України, про що 20 липня заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. За даними британської розвідки, збереження довгострокового контролю над Херсонською та Запорізькою областями майже напевно було первинною метою вторгнення країни-агресора.