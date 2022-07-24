Росія не змінювала "географічні завдання" в Україні, все було сплановано з самого початку - розвідка Британії

Росія не "розширила" своїх цілей у війні на території України, про що 20 липня заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. За даними британської розвідки, збереження довгострокового контролю над Херсонською та Запорізькою областями майже напевно було первинною метою вторгнення.

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Лавров заявляв, що Росія розширила масштаби своєї "спеціальної військової операції" за межі так званих "Луганської та Донецької Народних Республік". За його словами, "спецоперація" наразі включає нові додаткові райони, у тому числі Херсонську та Запорізьку області, внаслідок того, що західні країни постачають Україні зброю більшої дальності.

"Це майже напевно неправда. Росія не "розширила" свою війну. Зберігання довгострокового контролю за цими районами майже напевно було початковою метою вторгнення. Росія вторглася в ці райони в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи проведення законних незалежних референдумів як мінімум із середини березня", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що Лавров, найімовірніше, зробив цей коментар, щоб підготувати ґрунт для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька.

Варто зазначити, що на Донеччині маломасштабні російські наступальні дії, як і раніше, зосереджені на Бахмутському напрямку, але прогрес у них мінімальний.

Нагадаємо, 20 липня у Росії офіційно вирішили не обмежуватися захопленням Луганської та Донецької областей. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що географічні завдання російського вторгнення до України змінилися. За його словами, їхня нова мета - Херсонська, Запорізька області та низка інших територій.

При цьому представник МЗС РФ вкотре дав зрозуміти, що країна-агресор боїться постачання сучасного озброєння Україні і як завжди почав загрожувати наслідками.