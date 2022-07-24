Россия не меняла "географические задачи" в Украине, все было спланировано с самого начала – разведка Британии

Россия не "расширила" свои целы в войне на территории Украины, о чем 20 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно данным британской разведки, сохранение долгосрочного контроля над Херсонской и Запорожской областями почти наверняка было первоначальной целью вторжения.

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Лавров заявлял, что Россия расширила масштабы своей "специальной военной операции" за пределы так называемых "Луганской и Донецкой Народных Республик". По его словам, "спецоперация" теперь включает новые дополнительные районы, в том числе Херсонскую и Запорожскую области, в результате того, что западные страны поставляют Украине оружие большей дальности.

"Это почти наверняка неправда. Россия не "расширила" свою войну. Сохранение долгосрочного контроля над этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения. Россия вторглась в эти районы в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы проведения законных независимых референдумов как минимум с середины марта", - говорится в сообщении.

В разведке акцентировали, что Лавров, вероятнее всего, сделал данный комментарии, чтобы подготовить почву для проведения референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганска и Донецка.

Стоит отметить, что в Донецкой области маломасштабные российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но прогресс в них минимален.

Напомним, 20 июля в России официально решили не ограничиваться захватом Луганской и Донецкой областей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи российского вторжения в Украину изменились. По его словам, их новая цель - Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий.

При этом представитель МИД РФ в очередной раз дал понять, что страна-агрессор боится поставок современного вооружения Украине и как всегда начал угрожать последствиями.