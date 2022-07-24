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Росіяни відмовляються проходити військову службу в армії Росії
Громадяни Російської Федерації відмовляються проходити військову службу в армії країни-окупанта. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
“Якщо перші місяці той же БАРС - "бойовий армійський резерв країни", як вони називають, доволі активно залучався, і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів, то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти", – пояснив Вадим Скібіцький.
За його словами, ті, які перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють, що одразу будуть направлені на територію України для ведення бойових дій.
На питання, де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, представник ГУР МО України зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, оборонні підприємства внаслідок конфлікту з військовим керівництвом Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів.
За час російсько-української війни захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин.