Росіяни відмовляються проходити військову службу в армії Росії

Громадяни Російської Федерації відмовляються проходити військову службу в армії країни-окупанта. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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“Якщо перші місяці той же БАРС - "бойовий армійський резерв країни", як вони називають, доволі активно залучався, і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів, то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти", – пояснив Вадим Скібіцький.

За його словами, ті, які перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють, що одразу будуть направлені на територію України для ведення бойових дій.

На питання, де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, представник ГУР МО України зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.

Нагадаємо, оборонні підприємства внаслідок конфлікту з військовим керівництвом Росії відмовляються ремонтувати техніку окупантів.

За час російсько-української війни захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин.