Россияне отказываются проходить военную службу в армии России

Граждане Российской Федерации отказываются проходить военную службу в армии страны-оккупанта. Об этом в интервью проекта Радио Свобода "Крым. Реалии" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Если первые месяцы тот же БАРС - "боевой армейский резерв страны", как они называют, достаточно активно привлекался, и мы знаем, как шли и идут формирование этих батальонов, то сейчас уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты", – объяснил Вадим Скибицкий.

По его словам, находящиеся в БАРСе отказываются подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают, что сразу будут направлены на территорию Украины для ведения боевых действий.

На вопрос, где в России больше всего отказываются от подписания контрактов, представитель ГУР МО Украины отметил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

Напомним, оборонные предприятия в результате конфликта с военным руководством России отказываются ремонтировать технику оккупантов.

За время русско-украинской войны защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей.