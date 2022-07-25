Армия РФ столкнулась с дилеммой: наступать на востоке или усиливать оборону на юге Украины, - разведка Британии

На Донбассе и Херсонском направлении продолжаются "безрезультатные бои". Российские командиры "продолжают сталкиваться с дилеммой": либо обеспечить наступление на востоке, либо усиливать оборону на юге Украины.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство сообщает, что кроме кадровых проблем, Россия, вероятно, "продолжает прилагать усилия по эвакуации и ремонту тысяч боевых машин, которые были повреждены во время боевых действий в Украине".

Сообщается, что 18 июля в 10 километрах от границы с Украиной, возле Барвинка Белгородской области РФ, была обнаружена российская база по ремонту военной техники, на которой было размещено не менее 300 поврежденных машин, включая танки, бронетранспортеры и грузовики.

"На Донбасском и Херсонском направлениях продолжаются безрезультатные бои. Российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой, усилить наступление на востоке или укрепить оборону на западе" - сообщили в разведке Британии.

Ранее в разведке Британии отмечали, что Россия не "расширила" своих целей в войне на территории Украины, о чем 20 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По данным британской разведки, сохранение долгосрочного контроля над Херсонской и Запорожской областями почти наверняка было первоначальной целью вторжения страны-агрессора.