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ВМС ВСУ назвали текущее количество российских кораблей в Черном море: залп ракет уменьшился
В Черном море по состоянию на утро 10 апреля на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских Сил ВСУ.
Отмечается, что из них одно судно является носителем крылатых ракет "Калибр". Залп составляет до четырех ракет.
В то же время в Азовском море находится 1 вражеский корабль.
А в Средиземном море россияне держат до семи кораблей, три из которых – носители "Калибров". Общий залп – до 20 ракет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 9 апреля в Черном море на боевом дежурстве находились девять вражеских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составлял до восьми ракет.
При этом количество суден в Азовском и Средиземном морях за сутки не изменилось.