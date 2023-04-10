ВМС ВСУ назвали текущее количество российских кораблей в Черном море: залп ракет уменьшился

В Черном море по состоянию на утро 10 апреля на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских Сил ВСУ.

Отмечается, что из них одно судно является носителем крылатых ракет "Калибр". Залп составляет до четырех ракет.

В то же время в Азовском море находится 1 вражеский корабль.

А в Средиземном море россияне держат до семи кораблей, три из которых – носители "Калибров". Общий залп – до 20 ракет.

Напомним, 9 апреля в Черном море на боевом дежурстве находились девять вражеских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составлял до восьми ракет.

При этом количество суден в Азовском и Средиземном морях за сутки не изменилось.