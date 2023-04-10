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Российские войска нанесли авиационные и ракетные удары по Запорожской области. Есть погибшие и раненые
Оккупационные силы Российской Федерации в течение суток 9 апреля нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара по Запорожской области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания.
Об этом сообщили Запорожская областная государственная администрация и Генеральный штаб ВСУ.
Под вражеский огонь попали объекты гражданской инфраструктуры. По ним захватчики по ЗРК С-300 запустили 2 ракеты.
В Васильевском и Пологовском районах за сутки зафиксировали 31 новое разрушение. Кроме жилых домов и хозяйственных построек российские войска разрушили современное образовательное учреждение в одном из сел региона.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Главном управлении ГСЧС Украины в Запорожской области уточнили, что в результате авиационного удара по одной из общин Пологовского района разрушен двухэтажный корпус школы. Кроме того, взрывной волной повреждены 3 частных домовладения.
В результате удара загорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения.
Всего за сутки враг совершил на территории Запорожской области три авиационные атаки, одна с применением БПЛА и 58 артиллерийских обстрелов.
Ранее в результате массированной вооруженной атаки на Запорожскую область ранения получили семь граждан.