Внезапно умер глава одной из оккупированных общин Херсонщины

Начальник Горностаевской поселковой военной администрации Херсонской области Роман Фролов скончался на 41-м году жизни. Соответствующее сообщение появилось 8 августа на Facebook-странице оккупированной общины.

"Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким по поводу преждевременной и внезапной смерти Фролова Романа Анатольевича. Пусть добрые, светлые воспоминания о Романе навсегда останутся в сердцах родных, коллег, всех, кто его знал, любил и уважал", - говорится в нем.

Об этом же сообщил в Facebook и председатель областного совета Александр Самойленко. По его оценке, Фролов был человеком слова, специалистом, много работавшим на развитие общины, надежным другом и коллегой.

В свою очередь информацию о смерти Фролова подтвердила вечером вторника и Херсонская областная военная администрация. Впрочем, и в этом сообщении причина и место его смерти не указываются.

"Компетентный специалист, добрый человек. Роман показал себя мудрым и рассудительным руководителем. У него было четкое видение восстановления своей родной общины, которая сейчас временно находится под оккупацией РФ. Это огромная потеря для Горностаевщины и всей Херсонщины. Ее невозможно осознать и принять. Искренние соболезнования семье. Вместе с вами мы склоняем головы в скорби", - сказано в нем.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Фролова на эту должность 21 сентября 2022 года. До этого Горностаевскую общину возглавлял избранный на выборах 2020 Дмитрий Ляхно. Сам Фролов до полномасштабного вторжения России был управляющим делами исполкома поселкового совета.

Отметим также, что лишь в конце июля во время боев на Бердянском направлении в возрасте 48 лет погиб старший брат Фролова Вадим. По словам главы Белогородской общины Киевской области, куда шесть лет назад переехала семья погибшего, Антона Овсеенко, родители и сестра братьев остаются в оккупации в Херсонской области.

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