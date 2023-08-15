Во Львове обломки сбитых ракет упали на жилые дома (ФОТО)

В результате ракетной атаки армии страны-агрессора РФ ночью 15 августа во Львове обломки сбитых ракет упали на многоэтажные жилые дома. В настоящее время проводится эвакуация жителей пострадавших домов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской. Было возгорание. Есть разрушение", - отметил Козицкий.

По его словам, людей были эвакуированы. Также есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала.

Кроме того, небольшие возгорания фиксировались и в других частях Львова. Их оперативно потушили.

Также в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, одна ракета прилетела во двор детского сада.

Повреждено более ста жилищ, выбито более 500 окон, разрушен детский сад.

"Без жертв. 4 человека получают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет", - отметил Садовый.

Поступила также информация о повреждениях транспортных средств.

Как сообщил Козицкий, в Ставчанах Львовской области повреждено 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы.

Повреждены дома также в Суховоле. Пострадавших на этот момент нет.

Напомним, оккупационные силы Российской Федерации ночью 6 июля нанесли ракетные удары по Львову. Попали в многоэтажное здание. В результате атаки тогда погибли 10 человек.