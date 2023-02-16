Во Львовской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры

Ночью 16 февраля во время воздушной тревоги, объявленной по всей Украине, во Львовской области было попадание в объект критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области", - отметил Козицкий.

По его словам, пострадавших или жертв нет.

Пожар на месте попадания потушили.

Все детали руководитель области пообещал обнародовать впоследствии.

Отметим, во время массированной ракетной атаки 10 февраля во Львовской области у населенного пункта Козлов упала и не разорвалась вражеская ракета.