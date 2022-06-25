"Во-первых, это - красиво": Военный спецназ показал уничтожение колонны РСЗО врага в Донецкой области

3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показал уничтожение колонны вражеских войск в Донецкой области. Соответствующее видео появилось на Facebook-странице подразделения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Во-первых, это - красиво. Но прежде всего - необходимо. Не секрет, что артиллерия противника имеет преимущество над нашей. Следовательно, она всегда является приоритетной целью украинских воинов. И особенно, когда речь идет о системах большого калибра", - указывают военные.

Они отметили, что разведчики ССО в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

"Удачно приведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски", - описали событие в полку спецназначения.

<div><br></div><div></div>

Отметим при этом, что согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, Россия с 24 февраля уже потеряла в Украине около 34700 ликвидированных военных, 1511 танков, 3645 боевых бронированных машин, 764 артиллерийские системы, 241 РСЗО, 2560 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.