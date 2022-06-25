"По-перше, це - красиво": Військовий спецназ показав знищення колони РСЗО ворога на Донеччині

3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій Збройних сил України показав знищення колони ворожих військ в Донецькій області. Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці підрозділу.

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"По-перше, це - красиво. Але, насамперед - необхідно. Не секрет, що артилерія противника має перевагу над нашою. Відтак, вона завжди є пріоритетною ціллю українських воїнів. І особливо, коли мова йде про системи великого калібру", - вказують військові.

Вони зазначили, що розвідники ССО на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала шість РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП.

"Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття", - описали подію в полку спецпризначення.

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Зазначимо при цьому, що згідно з останніми даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з 24 лютого вже втратила в Україні близько 34700 ліквідованих військових, 1511 танків, 3645 бойових броньованих машин, 764 артилерійські системи, 241 РСЗВ, 2560 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 60 одиниць спеціальної техніки.