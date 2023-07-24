Войска РФ обстреляли Купянский район: четыре человека пострадали

Российские оккупанты обстреляли два населенных пункта в Купянском районе Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие. Об этом днем 24 июля сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Отмечается, что захватчики атаковали, в частности, село Песчаное. Там ранен 12-летний мальчик и травмированы две женщины в возрасте 31 и 48 лет. Состояние всех пострадавших легкое.

Также россияне открывали огонь по пгт Двуречная. Из-за этого 60-летний мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ноги, его госпитализировали.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Как информировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг применил артиллерию, минометы и управляемые авиабомбы. В селе Кучеровка Купянского района была ранена 70-летняя женщина.