Войска РФ за сутки обстреляли 27 населенных пунктов Запорожской области: есть жертвы

Российские захватчики в течение суток 30 сентября обстреляли совершили 157 обстрелов по 27 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 12-ю беспилотниками оккупанты атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Новопавловку, Работино, Малиновку, Малую Токмачку и Малые Щербаки.

Также враг совершил:

семь обстрелов из реактивных систем залпового огня по Орехову, Малой Токмачке и Работиному;

пять авиаударов по Орехову, Малой Токмачке и Новоандреевке;

шесть ракетных ударов по Запорожью и Матвеевке;

127 артобстрелов по территории Зализничного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Ольговского, Темировки, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других населенных пунктов на линии огня.

В результате ночного ракетного удара по Запорожью возник пожар на одном из объектов инфраструктуры, пострадал один человек в возрасте 35 лет. В Матвеевской территориальной общине ранения получили мужчины 38, 50, 52, 55 и 61 лет, а также 48-летняя женщина. Кроме того, во время артобстрела Малой Токмачки погиб 61-летний местный житель, ранение получила женщина 66 лет.

Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.