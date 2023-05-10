Враг 107 раз ударил по Запорожской области, ранена женщина

За прошедшие сутки российские войска нанесли по Запорожской области 107 ударов. 93 раза они обстреляли регион из артиллерии, 10 раз – из РСЗО. Также были нанесены 3 атаки беспилотниками и авиаудар.

Во вражеский огонь попали 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя, сообщает Запорожская ОВА.

При обстреле села Микильского 34-летний местный житель получил минно-взрывные травмы. Его госпитализировали в тяжелом стволе.

В эфире телемарафона глава области Юрий Малашко рассказал, что оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовые населенные пункты, но на захваченных территориях наблюдаются первые шаги к их организованному бегству.

По его словам, российские оккупанты и коллаборанты вывозят свои семьи, а также детей под видом санаторного отдыха или лечения. Кроме этого, часть местных жителей, ранее вывезенных россиянами, уже вернулась в свои дома.

Он отметил, что гуманитарная ситуация на оккупированной территории очень сложная, в некоторых населённых пунктах отсутствует даже хлеб. оккупанты делают это для того, чтобы заставить мирное население уехать в Россию.

Напомним, в течение 8 апреля российские оккупационные войска 68 раз нанесли удары по 19 прифронтовым населенным пунктам Запорожской области. Из них 65 – это обстрелы из артиллерии. Кроме этого были зафиксированы 2 удара с РСЗО и атака БПЛА.