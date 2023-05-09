В результате обстрелов Запорожской области разрушены 38 домов, ранен подросток

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 68 раз нанесли удар по 19 прифронтовым населенным пунктам запорожской области. Из них 65 – это обострили из артиллерии. Кроме этого были зафиксированы 2 удара с РСЗО и атака БПЛА.

При обстреле из РСЗО "Смерч" ранение получил 15-летний житель Матвеевской общины, сообщает Запорожская областная военная администрация.

По информации главы области Юрия Малашко, поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов. Также повреждены автомобили и другое частное имущество.

В результате обстрелов, разрушениям подверглись помещения социальных учреждений, коммунальных сетей.

По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 9 мая 2023 года более 1447 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации 480 детей погибли и более 967 получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вчера армия РФ обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области. Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения.