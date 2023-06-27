Враг 55 раз открывал огонь по Херсонщине: 2 человека получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 26 июня 55 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 55 обстрелов, выпустив 264 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов.

Также 26 июня утром враг нанес массированный удар по поселку Антоновка, по разным адресам одновременно начали гореть 8 жилых домов.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Накануне оккупанты выпустили 644 снаряда по Херсонщине. В результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.