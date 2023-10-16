Враг атаковал Днепропетровскую, Полтавскую и Хмельницкую области: в ОВА рассказали о последствиях

Враг ночью атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА. Обломки ракеты повредили несколько частных домов, есть пострадавшие. Враг также попал по Днепропетровщине ракетами – одну сбила ПВО, другая попала по территории Днепровского района. А в Хмельницкой области ПВО сбило вражеские дроны.

В Полтавской области обломками ракеты повреждены несколько домов: трое пострадавших

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА.

"В Миргородском районе были слышны звуки взрывов. К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов", - отметил Пронин.

По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами, есть попадание

Как сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ПВК "Восток". Другая – попала по территории Днепровского района.

Кроме того, пять раз враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер.

Также изуродованы пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта.

Задет газопровод и 4 линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

В Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

Как отметил Лысак, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами"

Как сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами".

В области активно работали силы ПВО.

Разрушений и пострадавших нет.

Уничтожены 2 ракеты Х-59 и 11 БПЛА

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, ночью 16 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

"Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил на запад.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131", - подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.