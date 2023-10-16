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Враг атаковал Днепропетровскую, Полтавскую и Хмельницкую области: в ОВА рассказали о последствиях
Враг ночью атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА. Обломки ракеты повредили несколько частных домов, есть пострадавшие. Враг также попал по Днепропетровщине ракетами – одну сбила ПВО, другая попала по территории Днепровского района. А в Хмельницкой области ПВО сбило вражеские дроны.
В Полтавской области обломками ракеты повреждены несколько домов: трое пострадавших
Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА.
"В Миргородском районе были слышны звуки взрывов. К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов", - отметил Пронин.
По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами, есть попадание
Как сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ПВК "Восток". Другая – попала по территории Днепровского района.
Кроме того, пять раз враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".
В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер.
Также изуродованы пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта.
Задет газопровод и 4 линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.
В Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети.
Как отметил Лысак, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами"
Как сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, этой ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами".
В области активно работали силы ПВО.
Разрушений и пострадавших нет.
Уничтожены 2 ракеты Х-59 и 11 БПЛА
Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, ночью 16 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.
"Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, шахеды противник направил на запад.
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131", - подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.