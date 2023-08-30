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Враг атаковал дронами объект инфраструктуры в Житомирской области
В Житомирской области в результате атаки беспилотников 30 августа поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - отметил Бунечко.
По его словам, возникшие из-за вражеской атаки очаги возгорания оперативно ликвидировали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.
Как уточнил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Информация о масштабе повреждений уточняется.
Напомним, ночью враг атаковал дронами и ракетами Украину. В результате падения обломков ракет в двух районах Киева вспыхнули пожары: погибшие и пострадавшие.