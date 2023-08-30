Враг атаковал дронами объект инфраструктуры в Житомирской области

В Житомирской области в результате атаки беспилотников 30 августа поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - отметил Бунечко.

По его словам, возникшие из-за вражеской атаки очаги возгорания оперативно ликвидировали.

В настоящее время место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.

Как уточнил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Информация о масштабе повреждений уточняется.

Напомним, ночью враг атаковал дронами и ракетами Украину. В результате падения обломков ракет в двух районах Киева вспыхнули пожары: погибшие и пострадавшие.