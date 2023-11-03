Враг атаковал Украину дронами: есть попадания в Харькове, Одесской и Львовской областях

В ночь на 3 ноября армия страны-агрессора атаковала Украину ударными БПЛА. В Харькове под ударами были гражданские объекты, а в Одесской и Львовской области есть повреждения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

На Харьковскую область в полночь российские военные направили беспилотник на Харьковский район. Возникли пожары в двух хозяйственных постройках.

Уже через час под удар БПЛА попал Харьков. Повреждены 8 жилых домов, 4 автомобиля, в частности, два служебных автомобиля полиции, хозяйственная постройка и гараж.

На территории одного из колледжей частично разрушено трехэтажное здание. Также пожары возникли в админзданиях, СТО, частном доме.

К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей.

В Херсонской области с вечера враг начал атаковать Бериславский район. В результате удара по селу Урожайное пострадали 2 человека, повреждены 9 частных домов.

Около 3 ночи под артиллерийский обстрел попал Херсон. Повреждены 7 частных домов и газопровод, ликвидированы пожары в двух хозяйственных постройках.

В Донецкой области вечером оккупанты обстреляли Бахмутский район. Спасатели потушили пожар в частном доме.

За прошедшие сутки враг нанес 172 удара по 20 городам и селам Запорожской области. За сутки поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Ивано-Франковской области около 6 утра в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Ликвидирован пожар в общежитии.

В Одесской области зафиксировано попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы.

Во Львовской области есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, ночь на 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками "Shahed-136/131".

Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

ПВО уничтожило 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету.

Накануне в Херсонской области при ударе по селу Станислав один человек погиб. В селе было более 40 прилетов.