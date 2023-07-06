Враг нанес 76 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. Через сутки 5 июля враг нанес удар по 14 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки российские войска совершили 76 обстрелов 14 населенных пунктов Запорожской области.

"Авиационный удар пришелся по Новодаровке, атаки БПЛА по Левадному и Ольговскому, 5 обстрелов с РСЗО по Новодаровке, Красному, Левадному, 68 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Новодаровке, Малиновке, Новогрудке, Малиновке, Преображенке, другим прифронтовым селам", - отметил Малашко.

Глава области сообщил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, за сутки зафиксировано разрушение 27 гражданских объектов: жилья, хозяйственных сооружений, автомобилей и другого имущества населения.

Накануне оккупанты совершили 60 обстрелов 14 городов и сел Запорожской области .