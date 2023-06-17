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Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 99 ударов враг нанес по 20 населенным пунктам.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам: трижды атаковал Гуляйпольское с БПЛА, совершил 16 ударов с РСЗО по Новоданиловке, Гуляйполю, Ольговскому, Волшебному и 78 артобстрелов по Орехову, Гуляйполю, Новоандреевке, Малиновскому. ", – отметил Малашко.
Он сообщил, что за сутки добавилось еще 15 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 14 населенных пунктов Запорожской области. При обстреле Орехова пострадал 55-летний мужчина.