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Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области

Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 99 ударов враг нанес по 20 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам: трижды атаковал Гуляйпольское с БПЛА, совершил 16 ударов с РСЗО по Новоданиловке, Гуляйполю, Ольговскому, Волшебному и 78 артобстрелов по Орехову, Гуляйполю, Новоандреевке, Малиновскому. ", – отметил Малашко.

Он сообщил, что за сутки добавилось еще 15 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Фото 2 — Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области
Фото 3 — Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области
Фото 4 — Враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области

Напомним, накануне под огнем захватчиков оказались 14 населенных пунктов Запорожской области. При обстреле Орехова пострадал 55-летний мужчина.

Автор:
Светлана Манько