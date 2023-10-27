Враг нанес ракетный удар по пожарной части в Изюме (ФОТО)

Ночью 27 октября российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области. Пострадали 8 спасателей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что сегодня пожарной охране Харьковской области исполнилось 200 лет, но страна-агрессор РФ поздравила спасателей "в своем стиле".

"Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм", - сообщил Клименко.

По его словам, 8 спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники.

"Однако главное сейчас – наши люди. 4 сотрудника находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавил Клименко.

Напомним, вечером субботы, 21 октября, российские террористы обстреляли Харьковскую область. В результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в поселке Новый Коротич шесть человек погибли, еще 16 человек госпитализировали с ранениями.