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Враг нанес удар дроном-камикадзе по Харьковщине: обстрелял три района области (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошлые сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под вражескими ударами находились Купянск, Волчанск, Огурцово, Плетеновка, Бологовка, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка и другие населенные пункты.
Так, в результате обстрелов города Купянск разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелами поврежден объект инфраструктуры. В селе Александровка Богодуховского района поврежден гараж и произошел пожар.
Кроме того, по селу Уды Богодуховского района нанесен удар дроном-камикадзе.
Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.
Он добавил, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,1 га территории и обезвредили 54 взрывоопасных предмета.
Напомним, накануне под вражескими ударами находилось более 14 населенных пунктов области. В частности, Купянск, Купянск-Узловой, Двуречная, Синковка, Волчанск, Волчанские Хутора, Огирево, Тимофеевка и другие города и села области.