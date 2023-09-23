Враг нанес удар дроном-камикадзе по Харьковщине: обстрелял три района области (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошлые сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражескими ударами находились Купянск, Волчанск, Огурцово, Плетеновка, Бологовка, Лиман Первый, Синковка, Петропавловка и другие населенные пункты.

Так, в результате обстрелов города Купянск разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелами поврежден объект инфраструктуры. В селе Александровка Богодуховского района поврежден гараж и произошел пожар.

Кроме того, по селу Уды Богодуховского района нанесен удар дроном-камикадзе.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Он добавил, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,1 га территории и обезвредили 54 взрывоопасных предмета.

Напомним, накануне под вражескими ударами находилось более 14 населенных пунктов области. В частности, Купянск, Купянск-Узловой, Двуречная, Синковка, Волчанск, Волчанские Хутора, Огирево, Тимофеевка и другие города и села области.