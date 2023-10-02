Враг нанес удар фугасной авиабомбой по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью, около 0:16, враг из РСЗО обстрелял село Подлиман Изюмского района. Поврежден 2-этажный дом, летняя кухня, хозяйственные постройки, произошел пожар.

Также в результате удара по пгт Борова Изюмского района управляемой авиабомбой и с РСЗО повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар, повреждены 4 частных домовладения.

В городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских массированных обстрелов погиб гражданский мужчина. В городе повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, произошли пожары.

Кроме того, в результате удара фугасной авиабомбой по пгт Купянск-Узловой Купянского района повреждены дом и хозяйственное здание, произошли пожары.

Как сообщил Синегубов, около 15:00 на поле вблизи населенных пунктов Донец и Благодатное Чугуевского района во время выполнения работ в поле, на мини подорвался комбайн "Class". Водитель комбайна получил незначительные повреждения, в госпитализации не нуждался.