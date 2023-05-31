Враг нанес удар по транспортному предприятию на Днепропетровщине

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. 30 мая поздно вечером оккупанты из БпЛА атаковали Марганецкую общину на Никопольщине, а утром нанесли удар по транспортному предприятию в Павлоградском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вчера поздно вечером российская армия целила по Никопольскому району. На Марганецкую общину агрессор сбросил снаряды с БпЛА", - отметил Лысак.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, утром взрыв прогремел в Межирицкой общине Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие.

Травмирован 8-летний мальчик – у него порезы руки. Ребенок будет лечиться дома.

Есть повреждения окон и дверей в 2-этажке, частном доме, изуродованы гаражи. Произошел пожар, который уже ликвидирован.

В настоящее время точная информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Напомним, 29 мая 2023 года российские военные нанесли удар по Покровской общине Синельниковского района. Одна женщина погибла, еще десять человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.