Враг нанес удары управляемой авиабомбой и ракетой "Гром Е-1" по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате артиллерийских обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания гражданского предприятия.

Также по селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. Как сообщил Синегубов, зафиксировано попадание в открытый участок местности.

Кроме того, по селу Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой "Гром Е-1", поврежден инфраструктурный объект.

В результате обстрела села Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственное сооружение и произошел пожар на открытой территории.

Как отметил глава области, за сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Накануне в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина 65 лет. Также в городе поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.