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Враг нанес удары управляемой авиабомбой и ракетой "Гром Е-1" по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате артиллерийских обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания гражданского предприятия.
Также по селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. Как сообщил Синегубов, зафиксировано попадание в открытый участок местности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, по селу Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой "Гром Е-1", поврежден инфраструктурный объект.
В результате обстрела села Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственное сооружение и произошел пожар на открытой территории.
Как отметил глава области, за сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.
Накануне в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина 65 лет. Также в городе поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.