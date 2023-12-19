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Враг ночью атаковал Хмельнитчину дронами: какая ситуация в регионах
В ночь на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Хмельнитчину ударными БПЛА типа "Shahed". Враг за сутки выпустил по Херсонщине 495 снарядов, есть погибший. На Харьковщине в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома.
ПВО ночью уничтожила в Хмельницкой области два дрона
Противовоздушная оборона Украины ночью уничтожила на Хмельнитчине два дрона-камикадзе, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Враг атаковал область дронами из района Приморско-Ахтарск-РФ.
"Ночью 19 декабря 2023 года в Хмельницкой области уничтожены два из двух "шахедов", которыми противник атаковал из района Приморско-Ахтарск-РФ", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Хмельницкой областной военной администрации добавили, что в результате работы ПВО гражданское население и объекты критической инфраструктуры не пострадали.
"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БПЛА типа Shahed. По имеющейся информации, гражданское население и объекты критической инфраструктуры не пострадали", - отметили в ОВА.
В Херсонской области погиб человек
За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 495 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда.
Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и частное предприятие в Херсоне.
По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб.
Войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь
Российская армия ночью ударила из артиллерии по Никополю, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
“Ближе к полуночи враг обстрелял Никополь. Ударил из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет”, - заметил он.
По словам Лысака, в других общинах области ночь прошла спокойно.
На Харьковщине повреждены частные дома, есть раненый
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Бологовка, Строевка, Каменка, Тополя, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Ковалевка, Берестово Купянского района.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, оккупанты обстреляли Казачью Лопань Харьковского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Также в результате вражеского обстрела города Купянск повреждены частные дома. Ранение получил мужчина 1971 года рождения. Пострадавшего с взрывной травмой госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также в результате вражеских обстрелов села Кондрашовка Купянского района поврежден дом.
Захватчики обстреляли Очаков
Армия РФ обстреляла из артиллерии и реактивных систем залпового огня Очаков, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Вчера, 18 декабря, в 15:08 и сегодня, 19 декабря, в 03:52 артиллерийские обстрелы и из РСЗО испытало г. Очаков Очаковской общины. Повреждены здания в рекреационной зоне побережья. Пострадавших нет”, - сказал он.
По словам Кима, также вчера, 18 декабря, в 11.13 и 12.38 по с. Днепровское враг осуществил пуск беспилотных летательных аппаратов неустановленного типа со сбросом осколочных боеприпасов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Оккупанты нанесли 84 удара по 22 городам и селам Запорожской области
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 84 удара по 22 городам и селам Запорожской области, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Военнослужащие РФ обстреляли из РСЗО Малые Щербаки и совершили 9 БПЛА-атак по Новодаровке, Волшебному, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Луговскому и Роботиному.
По территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Преображенки, Левадного, Каменского, Пятихаток, Лобового и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 74 артудара.
За сутки поступили сообщения о повреждении жилого дома и объекта инфраструктуры.