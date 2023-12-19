Враг ночью атаковал Хмельнитчину дронами: какая ситуация в регионах

В ночь на 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Хмельнитчину ударными БПЛА типа "Shahed". Враг за сутки выпустил по Херсонщине 495 снарядов, есть погибший. На Харьковщине в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома.

ПВО ночью уничтожила в Хмельницкой области два дрона

Противовоздушная оборона Украины ночью уничтожила на Хмельнитчине два дрона-камикадзе, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Враг атаковал область дронами из района Приморско-Ахтарск-РФ.

"Ночью 19 декабря 2023 года в Хмельницкой области уничтожены два из двух "шахедов", которыми противник атаковал из района Приморско-Ахтарск-РФ", - говорится в сообщении.

В Хмельницкой областной военной администрации добавили, что в результате работы ПВО гражданское население и объекты критической инфраструктуры не пострадали.

"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БПЛА типа Shahed. По имеющейся информации, гражданское население и объекты критической инфраструктуры не пострадали", - отметили в ОВА.

В Херсонской области погиб человек

За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 495 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и частное предприятие в Херсоне.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб.

Войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь

Российская армия ночью ударила из артиллерии по Никополю, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Ближе к полуночи враг обстрелял Никополь. Ударил из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет”, - заметил он.

По словам Лысака, в других общинах области ночь прошла спокойно.

На Харьковщине повреждены частные дома, есть раненый

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Бологовка, Строевка, Каменка, Тополя, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Ковалевка, Берестово Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты обстреляли Казачью Лопань Харьковского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Также в результате вражеского обстрела города Купянск повреждены частные дома. Ранение получил мужчина 1971 года рождения. Пострадавшего с взрывной травмой госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в результате вражеских обстрелов села Кондрашовка Купянского района поврежден дом.

Захватчики обстреляли Очаков

Армия РФ обстреляла из артиллерии и реактивных систем залпового огня Очаков, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 18 декабря, в 15:08 и сегодня, 19 декабря, в 03:52 артиллерийские обстрелы и из РСЗО испытало г. Очаков Очаковской общины. Повреждены здания в рекреационной зоне побережья. Пострадавших нет”, - сказал он.

По словам Кима, также вчера, 18 декабря, в 11.13 и 12.38 по с. Днепровское враг осуществил пуск беспилотных летательных аппаратов неустановленного типа со сбросом осколочных боеприпасов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Оккупанты нанесли 84 удара по 22 городам и селам Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 84 удара по 22 городам и селам Запорожской области, сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Военнослужащие РФ обстреляли из РСЗО Малые Щербаки и совершили 9 БПЛА-атак по Новодаровке, Волшебному, Красному, Малиновке, Малой Токмачке, Луговскому и Роботиному.

По территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Белогорья, Преображенки, Левадного, Каменского, Пятихаток, Лобового и других прифронтовых населенных пунктов пришлось 74 артудара.

За сутки поступили сообщения о повреждении жилого дома и объекта инфраструктуры.