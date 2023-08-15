Враг обстрелял 29 населенных пунктов Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 14 августа вражеская армия нанесла 107 ударов по 29 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"92 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Верхней Терсы, Щербаков, Темировки, Полтавки, Малиновки, Гуляйпольского, Приютного, Степногорска, Каменского, Лобкового, Павловки и Плавней", - отметил Малашко.

Он добавил, что четыре ракетные удара враг нанес по селу Степное, шесть обстрелов из РСЗО пришлись по Павловке, Новодаровке, Темировке, Ольговскому и Белогорью, два авиаудара - по Орехову и Таврическому, а три БПЛА-атаки на Железнодорожное и Новодаров.

Кроме того, за сутки поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в результате обстрелов армии РФ.

Как сообщил Малашко, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне в результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одну женщину 64 лет доставили в лечебное учреждение.