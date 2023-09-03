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Враг обстрелял Днепропетровщину: повреждены 5 многоэтажек (ФОТО)
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 3 сентября из артиллерии и “Градов” враг обстрелял Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады"", - отметил Лысак.
По его словам, оккупанты выпустили более 30 снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Повредили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродовали четыре автомобиля, один – уничтожили", - подчеркнул Лысак.
Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.
Напомним, четыре человека пострадали 2 сентября в результате обстрелов российскими оккупационными войсками территории Никопольского района.
Кроме того, повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Повреждены 14 частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередачи, трактор и четыре легковых автомобиля.