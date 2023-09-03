Враг обстрелял Днепропетровщину: повреждены 5 многоэтажек (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Ночью 3 сентября из артиллерии и “Градов” враг обстрелял Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады"", - отметил Лысак.

По его словам, оккупанты выпустили более 30 снарядов.

"Повредили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Изуродовали четыре автомобиля, один – уничтожили", - подчеркнул Лысак.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.

Напомним, четыре человека пострадали 2 сентября в результате обстрелов российскими оккупационными войсками территории Никопольского района.

Кроме того, повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Повреждены 14 частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередачи, трактор и четыре легковых автомобиля.